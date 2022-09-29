Yaya geçitleri kırmızıya boyandı Güncel Haberler Proje kapsamında duvarlara asılan afişler Ellerinde bayraklar ile bekleyen öğrenciler Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın yaya geçidini kırmızıya boyaması Öğrencilerin yaya geçidini kırmızıya boyaması Valisi Erdinç Yılmaz'ın açıklaması - Osmaniye Osmaniye'de Şehit Bekir Evirgen İmam Hatip... Proje kapsamında duvarlara asılan afişler Ellerinde bayraklar ile bekleyen öğrenciler Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın yaya geçidini kırmızıya boyaması Öğrencilerin yaya geçidini kırmızıya boyaması Valisi Erdinç Yılmaz'ın açıklaması - Osmaniye Osmaniye'de Şehit Bekir Evirgen İmam Hatip Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerle okul girişindeki yaya geçidini kırmızıya boyadı. Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, trafikte yayaların önceliğine yaya geçitlerindeki kırmızı çizgiyle dikkati çekmek istediklerini belirtti. Sürücülerin yayalara öncelik vermesinin önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Trafik kurallarına uymanın hayati anlamda önemli olduğunu ve trafik kurallarına uyarak kazaları azalttığımızı biliyoruz. Bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürücülerimizi mutlaka trafik kuralarına uymayı, emniyet kemerlerini takmayı, yayalarımıza öncelik vermeyi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Erdinç Yılmaz Osmaniye Güncel Haberler

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