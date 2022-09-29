Yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı Güncel Haberler Öğrenciler Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin yaya geçidini kırmızıya boyaması Sürücülerin uyarılması Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması Dağlı'nın öğrencilere hediye vermesi SAMSUN - Samsun'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla... Öğrenciler Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin yaya geçidini kırmızıya boyaması Sürücülerin uyarılması Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması Dağlı'nın öğrencilere hediye vermesi SAMSUN - Samsun'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Zülkif Dağlı Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.