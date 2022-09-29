Yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı
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Öğrenciler Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin yaya geçidini kırmızıya boyaması Sürücülerin uyarılması Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması Dağlı'nın öğrencilere hediye vermesi SAMSUN - Samsun'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla...
Öğrenciler
Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin yaya geçidini kırmızıya boyaması
Sürücülerin uyarılması
Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması
Dağlı'nın öğrencilere hediye vermesi SAMSUN - Samsun'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel