Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

Güncel Haberler

Öğrenciler Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin yaya geçidini kırmızıya boyaması Sürücülerin uyarılması Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması Dağlı'nın öğrencilere hediye vermesi SAMSUN - Samsun'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla...

Öğrenciler

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin yaya geçidini kırmızıya boyaması

Sürücülerin uyarılması

Vali Zülkif Dağlı'nın açıklaması

Dağlı'nın öğrencilere hediye vermesi SAMSUN - Samsun'da, İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Zülkif Dağlı Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title