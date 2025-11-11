Haberler

Yaya Geçişinde Feci Kaza: Zekeriya Ürdem Hayatını Kaybetti

Yaya Geçişinde Feci Kaza: Zekeriya Ürdem Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozyatağı TEM Bağlantı yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Ürdem'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ürdem, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ATAŞEHİR Kozyatağı TEM Bağlantı yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Zekeriya Ürdem'e otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ürdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Kasım Pazar günü saat 07.00 sıralarında Kozyatağı TEM Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Kadıköy istikametinde ilerleyen Sezgin A.'nın kullandığı 06 DMB 709 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Ürdem'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ürdem yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı. Ağır yaralanan Ürdem, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zekeriya Ürdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sezgin A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Florida'dan Jamaika'ya yardım uçağı düştü: 2 ölü

Yardım taşıyan küçük uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.