Haberler

Yaya Geçidinde Park Eden At Arabasına 993 Lira Ceza

Yaya Geçidinde Park Eden At Arabasına 993 Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaya geçidine park edilen at arabası nedeniyle sahibine 993 lira ceza kesildi. Trafik ekipleri denetim sırasında durumu fark ederek gerekli işlemi gerçekleştirdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidine park edilen at arabasının sahibine 993 lira ceza uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosikletler üzerine trafik denetimi yaptı. Polis, denetim sırasında meydandaki yaya geçidine at arabası bırakıldığını fark etti. Ekipler, at arabası sahibi E.Ç.'ye ulaşarak ilgili maddeden 993 lira idari para cezası uyguladı. At arabası ise yaya geçidinden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.