Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanarak asfalta düşen ve feryatlarıyla ortalığı inleten kadının güneşten etkilenmemesi için bir esnaf gölgeliğini getirirken, bir vatandaşın da şemsiye tuttuğu görüldü.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın feryatlarıyla ortalığı inletti

Şemsiyelerle yaralı kadına gölge yapmaya çalıştılar

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin yaya geçidinden geçmekte olan kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanarak asfalta düşen ve feryatlarıyla ortalığı inleten kadının güneşten etkilenmemesi için bir esnaf gölgeliğini getirirken, bir vatandaşın da şemsiye tuttuğu görüldü.

Antalya Caddesi Yapay Şelale istikametinden Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Şahin'in kullandığı 07 LZ 666 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan Asliye Yaman isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle acı içerisinde yola savrulan yayanın yardımına araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, yol kenarındaki bir esnafın iş yerinin önündeki şemsiye gölgeliği getirerek yerde yatan yaralı kadını güneşten korumaya çalıştığı görüldü. Bir başka vatandaşta elindeki şemsiye ile kadına yardımcı olmaya çalıştı.

Yaralı kadın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralı kadının acı içerisinde kıvrandığı ve feryatlarıyla ortalığı inlettiği görüldü.