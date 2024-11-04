Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: İki Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün yaya geçidinden karşıya geçmek istediği motosiklet, seyir halindeki motosiklete çarptı. 2 sürücü, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yalova- Bursa kara yolunda meydana geldi. B.K. (51), 77 AAK 361 plakalı motosikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Yalova istikametine seyir halinde olan B.A. (20) idaresindeki 34 FKU 267 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.