Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Bir Kadın Yaralandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü yaya geçidinde bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, kadın hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Milli irade meydanı yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçidinden caddenin karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın ve motosikletli yola savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralandığı anlaşılan kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; motosikletlinin yaya geçinde kadına çarpmasının ardından savrularak devrildiği görüldü. Kadın yaralanırken, motosikletten düşen sürücü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların, ikilinin yardımına koştuğu anlar görüntüye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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