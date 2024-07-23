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Yaya Geçidinde Kaza: Sürücü Kaçtı, Çocuk Yaralandı

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Tekirdağ'da bir çocuk, yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, sürücünün bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'da, yaya geçidinden, babası Ayhan Kalpak ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Oğulcan Kalpak (9) yaralandı. Sürücü baba ile oğlunu özel hastaneye bırakıp kaçarken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak, eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kalpak'a otomobil çarptı. Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan'ın yanına koştu. Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp, kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı. Sürücü, baba ve oğlunun özel bir hastaneye götürüp, bıraktıktan sonra kaçtı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'ÖLÜMLÜ KAZA DA OLABİLİRDİ'

Oğulcan Kalpak'ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi. Hastanede tedavisi süren Oğulcan Kalpak'ın annesi Nurten Kalpak ile babası Ayhan Kalpak, zor günler geçirdiklerini söyledi. Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti. Sürücünün aracıyla kendilerini hastaneye getirdikten sonra kaçtığını söyleyen Kalpak, "Adam hiç frene basmadan çarptı oğluma. Çarptıktan sonra arabadan indi, durdu, oğlumu ve beni aldı arabaya, hastaneye getirdi. Hastaneye getirdikten sonra bırakıp bizi kaçtı. Oğlumun bacağı kırıldı, ameliyat oldu, doktorlar da çok sağ olsun, ilgilendiler. Sürücü bize hiçbir şekilde ulaşmadı, daha kötü bir şeyler de olabilirdi, ölümlü kaza da olabilirdi. Hiçbir şekilde bize ulaşılmadı. Kaç gündür perişan olduk. Kimin çarptığını bilmiyoruz, belki de ehliyeti yoktu davacıyız. Yaya geçidinde yavaş gitseydi, hiçbir şekilde bu kaza olmayacaktı. Kurallara uysaydı hiçbir şekilde kaza olmayacaktı" diye konuştu.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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