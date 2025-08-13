Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Adana'da yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin, bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından taksi şoförü olay yerinden kaçarken, Pişgin hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Pişgin'in cenazesi toprağa verildi.

ADANA'da yaya geçidinden geçmeye çalışan taksinin çarpıp, ölümüne neden olduğu motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin'in (32) cenazesi toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksi, karşı istikamete geçmek için yaya geçidinden dönüş yaparken Hıdır Pişgin'in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi şoförü, yaya geçidinden karşı istikamete geçip ara sokağa girerek kaza yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Taksici M.Ç. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

ÇOCUĞU KAS HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

Hıdır Pişgin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pişgin, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kentteki bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalışan Hıdır Pişgin'in mesainin ardından eve dönerken kaza yaptığı belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Pişgin'in çocuklarından Miraç Pişgin'in (10) kas hastalığı tedavisi gördüğü bildirildi.

