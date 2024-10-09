Yaya Geçidinde Kaza: Bora Ateş Hayatını Kaybetti

YALOVA'nın Altınova ilçesinde, kendisine kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye çalışan Bora Ateş (42), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi'nde meydana geldi. Bora Ateş, iddiaya göre, kendisine kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye çalıştı. O sırada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ateş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ateş, başka bir aracın önüne düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Bora Ateş, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bora Ateş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsünün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.