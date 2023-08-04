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Yaya Geçidinde Kaza: Bacağı Kopan Kişi Yerine Dikilemedi

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Muğla'da bir otomobilin yaya geçidinde bekleyen kişiye çarpması sonucu bacağı kopan Oğuz Özbek'in bacağı yerine dikilemedi. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MUĞLA'da, yaya geçidinde beklerken, bir otomobilin çarpıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdığı Oğuz Özbek'in (30) kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemedi.

Kaza, önceki gün saat 10.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi 123'üncü Sokak'tan, Atatürk Caddesi'ne doğru giden 48 YH 314 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Turgut, direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yaya geçidindeki Oğuz Özbek'e çarpıp sürükleyerek, yol kenarındaki beton elektrik direğine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağı kopan Özbek, ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kopan sol bacağı parçalandığı için yerine dikilemeyen Özbek'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Turgut, emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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