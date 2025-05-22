Yaya Geçidinde Kaza: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ta yaya geçidinden geçerken kamyonun çarptığı Rukiye Solmaz (80), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında kent merkezindeki Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan eşya taşımak için gelen S.A. idaresindeki 28 AS 074 plakalı nakliye kamyonu, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Rukiye Solmaz'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Solmaz, hayatını kaybetti. Kamyon şoförü S.A., eşi ve çocuğu ile birlikte ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.