Yaya Geçidinde Kadına Saldırı: Sürücü Gözaltına Alındı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yumruk atarak darbeden sürücü A.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.