Yaya Geçidinde Kadına Saldırı: Sürücü Gözaltına Alındı
Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına yumruk atan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ankara'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yumruk atarak darbeden sürücü A.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel