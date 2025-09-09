Haberler

Yaya Geçidinde Kadına Saldırı: Sürücü Gözaltına Alındı

Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına yumruk atan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yumruk atarak darbeden sürücü A.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

