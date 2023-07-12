Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında çarptığı Çek uyruklu iki kadın turistin ölümüne sebep olan midibüs sürücüsü tutuklandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde Çek uyruklu 2 turistin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına böyle daldı: 2 ölü

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında çarptığı Çek uyruklu iki kadın turistin ölümüne sebep olan midibüs sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Kara Yolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök'ün kullandığı 07 BDB 658 plakalı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.

Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçarken, 2 turist ise midibüsü fark etmeyerek yollarına devam edince tur midibüsünden kaçamadı. Turistlerden birisi midibüsün altında kalırken, diğer turist midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cesetleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alının midibüs sürücüsü Mehmet Lök, işlemlerinin ardından bugün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsü fark eden turistlerden bazılarının geri çekildiği, iki turistin ise yollarına devam edip midibüsün altında kaldıkları anlar görüldü.