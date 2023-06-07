YAYA GEÇİDİNDE ARAÇ ÇARPAN ÇOCUK YARALANDI; KAZA ANI KAMERADA

BARTIN'da yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada, hafif ticari aracın çarptığı Emir Ensar Erdem (11) yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tuna Mahallesi Vural Ak Kavşağı'nda meydana geldi. Amasra istikametine giden Erdem Nalbant yönetimindeki (36) 07 ASU 136 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçen Emir Ensar Erdem'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)