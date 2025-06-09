Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: İki Kardeş Yaralandı

Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: İki Kardeş Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan E.G. (20) ve A.G. (10) isimli iki kardeş, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen E.G. (20) ve kız kardeşi A.G. (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu alışveriş merkezi girişinde meydana geldi. E.U. kullandığı 43 AFR 928 plakalı otomobille, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen E.G. ve kız kardeşi A.G.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kardeş yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız kardeşler, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, otomobil sürücüsü E.U. ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim

Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap

Ali Koç'un 'aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine bomba cevap
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler

Osimhen'in alternatifi Fener'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.