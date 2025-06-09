Kütahya'da Yaya Geçidinde Kaza: İki Kardeş Yaralandı

KÜTAHYA'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen E.G. (20) ve kız kardeşi A.G. (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolu alışveriş merkezi girişinde meydana geldi. E.U. kullandığı 43 AFR 928 plakalı otomobille, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen E.G. ve kız kardeşi A.G.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kardeş yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kız kardeşler, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, otomobil sürücüsü E.U. ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, –