Kütahya'da Kaza: Yaya Geçidinden Geçen Kız Kardeşler Yaralandı

Kütahya'da Kaza: Yaya Geçidinden Geçen Kız Kardeşler Yaralandı
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Kütahya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen E.G. (20) ve A.G. (10) isimli kız kardeşler, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, Kütahya-Eskişehir karayolundaki bir alışveriş merkezi girişinde gerçekleşti. Yaralı kız kardeşler, hastaneye kaldırılırken, sürücü E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

KÜTAHYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kız kardeşler E.G. (20) ve A.G. (10), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunda, bir alışveriş merkezinin girişinde meydana geldi. E.U. yönetimindeki 43 AFR 928 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen E.G. ve kız kardeşi A.G.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kardeş yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kız kardeşler, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kız kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, otomobil sürücüsü E.U. ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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