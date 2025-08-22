Yaya Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kadının Cenazesi Adli Tıpta

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, hastanede hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da yaklaşık 5 ay önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Sarıçam ilçesinde, 24 Mart'ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ali Yahya Ç'nin (21) kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sevinç Soydaş, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Soydaş'ın cenazesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ali Yahya Ç'nin kullandığı otomobil, Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Soydaş'a çarpmış, kazada ağır yaralanan Soydaş hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
