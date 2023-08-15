Yaya Çarpıp Kaçan Sürücü Yakalandı

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Ulaş Şahin'e çarpan otomobil sürücüsü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan sürücü ise Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nden (KGYS) plakası belirlenerek saklandığı annesinin evinde yakalandı.

Kaza dün gece saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Ulaş Şahin, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Şahin, yolda hareketsiz şekilde yatanken, kaza yapan sürücü ise otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı araştırmada ise FR ibareli logo ve kırık vaziyette bir otomobil markasına ait logo bulundu. Şahin'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nden (KGYS) yararlanarak kaza yerine yakın bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kazaya karışan otomobilin plakası ile ruhsat sahibi tespit edildi. Otomobilin ruhsat sahibi B.G., polisin, annesinin evine düzenlediği baskınla yakalandı. Kaza yaptığını, yaşadığı korku ve panik nedeniyle olay yerinden kaçtığını belirten B.G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.