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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Kamyonetin Dorsesi Devrildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir kamyonete bağlı dorse şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.