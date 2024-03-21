Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Işıkla Aydınlatıldı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.
"Kolon (Kalın Bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hastalıkla ilgili Türkiye'de çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türk Gastroenteroloji Derneğinin talebi doğrultusunda kolon kanserinin simge rengi maviyle aydınlatıldı.