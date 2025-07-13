Yavuz Naz Feribotu Yangın Nedeniyle Marmara Adası'na Çekildi

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Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yapan Yavuz Naz feribotunda çıkan yangın sonrası yolcular başka bir feribotla Marmara Adası'na taşındı. Yolcular, ilgisizlik nedeniyle firmaya tepki gösterdi.

FERİBOT YOLCULARLA BİRLİKTE MARMARA ADASINA ÇEKİLDİ

Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yaptığı sırada makine dairesinde yangın çıkan Yavuz Naz isimli feribot, başka bir feribotla Marmara Adasına çekildi. Uzun süre kendileriyle ilgilenmedikleri gerekçesiyle firmaya tepki gösteren yolcular da Marmara Adası'nda indirildi. Yolcular daha sonra başka bir feribotla sefere devam etti.

Haber: BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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