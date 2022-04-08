Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıktı
AA - Selim Bostancı - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kuyubaşı vanalarını incelemesi Bakan Dönmez'in yetkililerden bilgi alması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'ne katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kuyubaşı vanalarını incelemesi
Bakan Dönmez'in yetkililerden bilgi alması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, daha sonra kuyubaşı vanaları ile gaz borularının deniz tabanına yerleştirilmesinde görev alacak gemide incelemede bulundu.