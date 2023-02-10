YAVUZ, ELİNDE KUMBARASIYLA 91 SAAT SONRA KURTARILDI Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'da arama- kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, 12 yaşındaki Yavuz Türkmen'i 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla enkazdan sağ çıkardı. KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Hatay'da arama- kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, 12 yaşındaki Yavuz Türkmen'i 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla enkazdan sağ çıkardı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden olurken, Erzurum'dan Hatay'a giden AFAD ekibi, 600 Evlerde yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan bir kişinin hayatta olduğunu belirledi. 6 katlı apartmanın 3'üncü katında, isminin Yavuz Türkmen olduğu öğrenilen çocuğa ulaşan AFAD ekipleri, çalışma başlattı. 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla birlikte enkazdan kurtarıldı. Sedyeye alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim etmek isteyen AFAD görevlisinin 'Aslan yavrum be', 'Sana kurban olayım' sözleri yürekleri ısıttı. Yavuz, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Erzurum Hatay Güncel Haberler

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