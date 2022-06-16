Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş toprağa verildi

MÜZİSYEN Yavuz Bingöl'ün annesi halk ozanı Şahsenem Akkaş'ın (77) cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından getirildiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Halk ozanı Şahsenem Akkaş, nefes darlığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 14 Haziran'da hayatını kaybetti. Uzun zamandır Alzheimer hastalığı ile de mücadele eden Akkaş'ın cenazesi, İstanbul'da Karacaahmet Sultan Dergahı'nda dün düzenlenen törenin ardından Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'ne getirildi. Akkaş için Küçükköy Merkez Camii'nde bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Oğulları Yavuz Bingöl ve Oğuz Bingöl'ün taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine; Vali Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Bingöl ailesinin yakınları katıldı.

Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl de babaannesinin 6 yıldır Alzheimer hastası olduğunu hatırlatarak, "Bu süreçte bizi unutmuştu ama bebek gibiydi ve sevgi doluydu ama kendi yazdığı türkülerini unutmamıştı. Ona iyi gelen yegane şey de türküleri, şiirleri ve sazıydı. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli değerdi. Onun geçmişteki mücadelelerini dinleyerek büyüdük. Ben torunu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Mekanı cennet olsun. Halam 1,5 yıl önce vefat etmişti. Alzheimer olduğu için babaannem evlat acısını hissetmedi ama şimdi orada buluştular. Işıklar içinde uyusunlar" diye konuştu.