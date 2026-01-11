Yavuz Ağıralioğlu: "Şampiyonluğa Uzanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Tebrik Ederim"
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.
Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında galibiyet elde ederek şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
