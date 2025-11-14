Yavuz Ağıralioğlu'ndan DUS Sınavına İki Kez Yapılması Çağrısı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) yılda yalnızca bir kez yapılmasına tepki göstererek, "DUS yılda en az iki kez yapılmalı" çağrısında bulundu.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için 2026 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, DUS'un yılda bir kez yapılmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gençliğinden başka sermayesi kalmadı. Onu da keyfi uygulamalarla heba etmeyin! DUS sınavının yılda yalnızca bir kez yapılması; yıllarca emek veren, gece gündüz çalışan gençlerimizi "biraz daha bekleyin" diyerek oyalamaktan başka bir şey değildir. Ülkemizin en değerli insan kaynağı olan hekim adaylarını belirsizliğe mahküm etmek israftır, kayıptır. Gençlerimizin önünü açmak zorundayız. DUS yılda en az iki kez yapılmalı."