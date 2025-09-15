Yavuz Ağıralioğlu'ndan A Milli Basketbol Takımına Kutlama

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımı'nı kutlayarak, "Helal olsun 12 Dev Adam. Finalde kupayı alamadık belki ama yüreklerimizi kazandınız. Azminiz, inancınız, mücadeleniz milletimize umut oldu, gençlerimize örnek oldu" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Helal olsun 12 Dev Adam! Finalde kupayı alamadık belki ama yüreklerimizi kazandınız. Azminiz, inancınız, mücadeleniz milletimize umut oldu, gençlerimize örnek oldu. Avrupa ikinciliğiyle de olsa, ay yıldızlı formayı şerefle taşıdınız, milletimizin gururu oldunuz. Bizim gönlümüzde siz zaten şampiyonsunuz" ifadelerini kullandı.