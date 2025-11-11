Yavuz Ağıralioğlu: Milletimizin Yüreği Bir Kez Daha Dağlandı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmüştür. Milletimizin yüreği bir kez daha dağlandı. Rabbim şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabır versin." açıklaması yaptı.

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Milletimizin yüreği bir kez daha dağlandı. Dualarımız arama-kurtarma ekiplerimizle. Rabbim şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, ailelerine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun."