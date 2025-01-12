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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Öcalan Eleştirisi: 'Kürtlerin Temsilcisi Değildir'

Yavuz Ağıralioğlu'ndan Öcalan Eleştirisi: 'Kürtlerin Temsilcisi Değildir'
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'la ilgili sürecini eleştirerek, Öcalan'ın Kürtlerin temsilcisi olmadığını ve bu görüşün Kürtlere hakaret olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci henüz anlayamadığını ve daha ihtiyatlı olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin teröristle masaya oturması durumunda şehit ailelerinin acılarını artırdığını vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz sürecin ne olacağını anlamadığını daha ihtiyatlı olduğunu belirterek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreci eleştirdi. Ağıralioğlu, "Kendinize gelin. Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir. Bunun tersini söylemek Kürtlere hakarettir. Sanki biz bu mücadelede başarısız olmuşuz, teröre boyun eğmişiz gibi algı oluşturmak devlete küfürdür." dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılış töreninde, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Umut hakkını konuşuyorlar. Hukuken mümkün olmadığını bir arkadaşımız kamuoyuyla paylaştı. Öcalan 99'da yakalandı. O dönemde örgütü lağvetseydi olurdu. Ancak evlatlarımız 25 yıldır şehit ediliyor. Hukuken mümkün değildir diye ikaz ettik. Ne dediler biliyor musunuz? 'Bir daha böyle tweet atmayın' dediler. 'Atarsanız soruşturma açarız' diyorlar. Siz bir bilim adamına hukuki bir gerekçe açıkladığı zaman cezaevi yolunu gösterip korkutuyorsun. Katil bir teröristi ise Meclis'e gelsin konuşsun diyorsunuz. Kendinize gelin. Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir. Bunun tersini söylemek Kürtlere hakarettir. Sanki biz bu mücadelede başarısız olmuşuz, teröre boyun eğmişiz gibi algı oluşturmak devlete küfürdür.

"Ben Tayyip Bey'i daha ihtiyatlı ve tedbirli görüyorum. Henüz sürecin ne olacağını o da anlamadı"

Siz ne oluyorsunuz da Öcalan'la görüşüyorsunuz? AK Parti kurmaylarına hatırlatıyorum. Şehitler kendilerini katleden alçaklarla, devlet masaya oturduğunda ölürler. Tabutun başında küçücük çocuklarımız, analarımız babalarımız. Merasim bitiyor herkes evine dönüyor. Sonra mezar başında bir garip yetim, gariban ana baba kalıyor. Vatan sağ olsun, diye ölen Mehmetçiklerimiz varken, siz ne hakla görüşmeye başladınız? Şimdi izliyoruz yapıp ettiklerinizi. Bu milletin başına hangi çorapları ördünüz bakacağız. Bu milletin temeline dinamit mi koyacaklar bakacağız. Ben Tayyip beyi daha ihtiyatlı ve tedbirli görüyorum. Henüz sürecin ne olacağını o da anlamadı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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