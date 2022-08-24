Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

HAKKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan (39), 2 yıl önce bahçesinde bulduğu yavru sincabı, eve alıp elleriyle besledi. Büyünce doğaya saldığı sincap, her seferinde tekrar eve döndü. Bunun üzerine Atılgan, 'Paşa' adını verdiği sincaba evinin içinde ceviz ağacından yuva yapıp tırmanması için de ortam sağladı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde 7 yıldır öğretmenlik yapan ve eşiyle birlikte burada yaşayan Nizamettin Atılgan 2 yıl önce görev yaptığı okula gitmek için evden çıktığında, bahçesinde yeni doğmuş sincapla karşılaştı. Gözleri bile henüz açılmayan bitkin sincap yavrusunu evine alan Atılgan, bir süre onu şırıngayla süt vererek besledi. Atılgan, kısa sürede toparlanan sincaba fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler vermeye başladı, ardından da doğal ortamına saldı. Fakat sincap her seferinde tekrar Atılgan'ın yaşadığı eve geri geldi.

Sincap için evinde tüm doğal ortamı hazırlayan Nizamettin Atılgan, hayvanı yalnız bırakmamak için hiçbir yere gidemediğini belirterek, "Sincabın ismini 'Paşa' koydum. Bütün vaktimi evde onunla geçiriyorum. 2 yıldır da evimizin tek neşesi" dedi.