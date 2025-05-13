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Yavrusu Ölen İnek, Annesiz Kalan Kuzuyu Sahiplendi

Yavrusu Ölen İnek, Annesiz Kalan Kuzuyu Sahiplendi
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Yozgat'ta, buzağısını kaybeden bir inek, annesini kaybeden bir kuzuyu sahiplenerek duygusal bir bağ oluşturdu. İnek, kuzuyu emzirip onu kendi yavrusu gibi sahiplendi.

Yavrusu ölen inek, annesiz kalan kuzuyu sahiplendi

YOZGAT - Yozgat'ta buzağısını kaybeden inek, annesini kaybeden kuzuyu sahiplendi. İnek ve kuzu arasındaki bağ, görenleri duygulandırdı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük köyünde bir ineğin buzağısı, kuzunun da annesi öldü. Yavrusuz kalan inek ve annesiz kalan kuzu arasında bağ oluştu. Kuzuyu emziren ve ona kendi yavrusu gibi bakan inek, kuzuyu bir an olsun yanından ayırmıyor.

İnek ve kuzu arasında oluşan bağa şaşırdıklarını ifade eden Külhüyük köyü Muhtarı Nebi Özbek, "İneğin buzağısı öldü. Kuzunun da annesi öldü. Kuzuyu ineğe verdik. İnek kuzuyu sahiplendi. Annesi gibi inek kuzuyu sahiplendi. Şu an öyle devam ediyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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