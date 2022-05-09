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Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kocaeli'de dün yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı.

Kocaeli'de dün yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Olay, Anneler Günü'nde Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı ise yürekleri ısıttı.

(Mustafa Taşören - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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