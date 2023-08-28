Yavru yaban keçileri fotokapana takıldı

ANKARA - Dağ yamaçlarına tırmanan Yavru yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün farklı görüntüleri kaydetmeye devam ediyor. Bu çerçevede yavru Yaban Keçilerinin dağ yamaçlarına tırmandığı görüntüler ise fotokapana yansıdı. DKMP Genel Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Zıp zıp zıplayan annelerini darlayan yavru yaban keçileri. Zirvelerin cesur tırmanıcıları yaban keçileri ve yavrularının günlük yaşantıları fotokapanlarımızca görüntülendi" ifadelerine yer verdi.