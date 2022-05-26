YAVRU TİLKİYİ 25 GÜN BESLEYİP, DOĞAYA BIRAKTI - Haberler

YAVRU TİLKİYİ 25 GÜN BESLEYİP, DOĞAYA BIRAKTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Kadir Taşdemir, kırsalda bulduğu ve 25 gün bakımını yaptığı yavru tilkiyi doğaya bıraktı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Kadir Taşdemir, kırsalda bulduğu ve 25 gün bakımını yaptığı yavru tilkiyi doğaya bıraktı.
Nurdağı İlçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Kılavuzlu Sulama Birliğinde çalışan Kadir Taşdemir (37), kanal boyunda dolaşırken yavru bir buldu. Taşdemir, eve getirdiği tilkiyi beslemeye başladı. Taşdemir, 25 gün boyunca 'Paşa' adını verdiği tilkiyi evlerinin bahçesinde besledikten sonra bulduğu alanda doğaya bıraktı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel