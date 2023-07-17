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Yavru tilkiler dron ile görüntülendi

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Ardahan'da yavru tilkiler dron ile görüntülendi. Yavru tilkiler, annelerini beklerken etrafı keşfetmeye çalışıyor.

Yavru tilkiler dron ile görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da yavru tilkiler dron ile görüntülendi.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Baştoklu köyü arazisini DRONE ile görüntülerken fark ettiği yavru Tilkileri çeken Doğu Yılmaz çekime devam etti. Yuvanın üzerine çıkan yavru tilkiler yiyecek bulmak için ayrılan annelerini beklerken etrafı da keşfetmeye çalışıyor.

Görüntülerde, anne tilki yiyecek bulmak için yuvadan ayrılıyor. Annenin yuvadan ayrılmasının ardından yavru tilkiler yuvaların üzerine çıkarak etrafı kontrol edip annelerini bekliyor. Görüntüyü çeken Doğu Yılmaz, annelerini beklerken etraftan gelen sesleri tehlike olarak algılandıklarında ise hemen yuvalarının içerisine kaçtıklarını gözlemlediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Ardahan Hanak Güncel Haberler

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