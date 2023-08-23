Yavru leylekler doğal yaşam alanına bırakıldı

Annelerinin elektrik akımına kapılıp ölmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yavru leylekler 2 aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından Döşemealtı Kırkgöz'de doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Burdur'da elektrik akımına kapılan annelerini kaybeden 3 yavru leylek yalnız kalınca Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilmişti. Park bünyesinde oluşturulan leylek kreşinde 2 ay boyunca bakım, tedavi ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen yavru leylekler yetişkinliğe adım atınca doğaya salındı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yetkileri ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilerinin gözetimi altında Döşemealtı Kırkgöz göletine bırakılan 3 yavru leylek özgürlüğe kanat çırptı.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Yaklaşık 2 aydır Antalya Doğal Yaşam Parkı klinik bölümümüzde tedavi ve rehabilitasyon ve bakımları yapılan 3 leyleğimiz tamamen iyileşti. Rehabilitasyon süreci de tamamlanan leyleklerimiz göç etmeye katılacak kadar büyüyüp yetişkinliğe eriştiler. Döşemealtına ilçesi Kırkgöz göleti alanımıza getirmiş olduğumuz leyleklerimizi doğal yaşam alanına serbest bıraktık. Burası kuşların önemli yaşam alanları arasında yer alıyor" dedi.