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Yavru leylek yuvasından düşmek üzereyken dallara asılı kaldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir leylek yuvasından düşmek üzereyken, yuvanın çevresindeki dallara asılı kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru leylek tedavi altına alındı.

DALLARA ASILI KALDI

Bursa'nın Karacabey ilçesi 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, rahatsızlanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Celal Acar Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındıktan 10 gün sonra, yeniden yuvasına bırakılan yavruları, bir kez daha yuvadan alındı. Anne ve babasının, kabullenerek, ilgilenmeye başladığı yavru leylek, yuvasına bırakıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, ayağa kalkmak isteyince dengesini kaybetti. Strese girdiği değerlendirilen leylek, düşmek üzereyken, yuvanın çevresindeki dallara asılı kaldı. Yaren leylek ile eşi Nazlı, bir süre yavrularını izlerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, merdivenli araçla ulaştıkları 8 metre yüksekliğindeki yuvaya asılı kalan leyleği kurtarıp, yeniden yuvaya koydu. Ayakta duramayan leylek, yuvadan alınarak götürüldüğü Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yavru leylek, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğuna uğurlanacak.

Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK / KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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