Yavru Kumruyu Kurtaran Vatandaşın Çabası Takdir Topladı

Yavru Kumruyu Kurtaran Vatandaşın Çabası Takdir Topladı
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Hatay'ın Antakya İlçesinde bitkin düşen yavru kumru, bir vatandaşın çabasıyla kurtarıldı. Ahmet Dalgıç, yolu ortasında bulduğu kuşu araçların ezmemesi için kurtarıp, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra uçmasına yardımcı oldu. Bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Vatandaşın yavru kumruyu yaşama tutundurma çabası takdir topladı

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesinde yolun ortasında bitkin düşen kumru için seferber olan vatandaş, dakikalar süren çabalarının ardından kuçu uçurmayı başardı.

Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi'nde yolun ortasında bitkin halde bulunan yavru kumru, araçlar ezmeden Ahmet Dalgıç tarafından fark edildi. Yavru kuşun bitkin halde yol ortasında uçamadığını gören vatandaş, seyir halindeki aracını park ederek hayvanı yanına aldı. Sağlık durumunu kontrol ettikleri kumrunun iyi durumda olduğunu gören Dalgıç, yavru kuşu eline aldıktan dakikalar sonra uçmasıyla birlikte sevinç yaşadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları heyecanla takip ederken, vatandaşın çabası görenlerin takdirini topladı.

"Aynı zamanda kimsenin sahipsiz olmadığını ifade etmek istiyoruz"

Yaptığı hareketle vatandaşların takdirini toplayan Ahmet Dalgıç, "Kurtardığımız için büyük bir sevinç yaşadık. Biz hayvanları çok severiz, bu kuşu da yaralıysa tedavi edip tekrardan doğasına salacağız. Bu yavru kuş için elimden ne gelecekse yaparım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Güncel
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