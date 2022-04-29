Yavru köpeklere, yavrularını kaybeden kedi sütanne oldu

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de trafik kazasında ölen köpeğin sezaryen ile alınan 3 yavrusuna, ölü doğum yapan kedi sütanne oldu. Kedinin yavru köpekleri emzirdiği görüntüler, yürekleri ısıttı.

Trafik kazasında yaralanan, hayvanseverler tarafından götürüldüğü özel klinikte sezaryen ile 3 yavrusu alınan köpek, kurtarılamadı. Yavrular belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Ardından da belediyenin sosyal medya hesabından duyuru yapılarak yavru köpekler için acil sütanne arandığı belirtildi. Duyuru üzerine ölü doğum yapan bir sokak kedisi hayvanseverler tarafından merkeze ulaştırıldı. Kedi, sağlık kontrolü yapılıp, kısırlaştırılarak yavru köpeklerle buluşturuldu. Kedi, yavru köpekleri emzirmeye başladı.

Her gün merkezdeki görevliler tarafından bakımları yapılan yavru köpeklerin sütanneleri kediyi emdiği anlarda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri ısıttı.