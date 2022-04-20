YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri özel aparatlar yardımıyla kurtardı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri özel aparatlar yardımıyla kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi Kesişleme Sokak üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler özel aparatlar yardımıyla yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası yavru kedi kurtarılarak annesinin bulunduğu kutuya bırakıldı. Kedinin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Bodrum, kedi, Güncel, Haberler

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