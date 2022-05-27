YAVRU KEDİLER KURTARILDI - Haberler

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YAVRU KEDİLER KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde rögar borularında mahsur kalan 2 yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde rögar borularında mahsur kalan 2 yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Tarihi Hızırbey Camii'nin bahçesindeki rögar borularına giren yavru 2 kedinin çıkamadığı ihbarı üzerine olay yerine Eğirdir Belediyesi İtfaiye ve Kanalizasyon İşleri personelleri yönlendirildi. Gelen ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kedileri sağsalim kurtarmayı başardı. Kurtarılan kediler daha sonra kaçarak, bölgeden uzaklaştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Eğirdir, Güncel, Haberler

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