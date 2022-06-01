Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: "Yanındayım Ekrem İmamoğlu" - Haberler

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Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: "Yanındayım Ekrem İmamoğlu"

ANKA - Güncel
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Yavaş'tan İmamoğlu'na Destek: 'Yanındayım Ekrem İmamoğlu'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki davanın yarınki karar duruşmasından önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı yayınladı. Yavaş, “Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var. İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile yanındayım Ekrem İmamoğlu” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki davanın yarınki karar duruşmasından önce İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı yayınladı. Yavaş, "Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var. İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile yanındayım Ekrem İmamoğlu" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yarın görülecek dava öncesinde destek açıklaması yaptı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var. İstanbul'un iradesine saygı, İstanbul'un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım Ekrem İmamoğlu."

ANKA / Güncel

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş İstanbul Ankara Güncel Haberler

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