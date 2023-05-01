Yavaş: "Pespaye Pespaye Konuşuyorlar. Bir Tanesi Demiş, 'Tek Amaçları Erdoğan'ı Devirmek.' E Onun İçin Girdik Seçime. Evet. Tek Amacımız O"

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: KERİM UĞUR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Alaşehir'de; "Pespaye pespaye konuşuyorlar. Bugün bir tanesi demiş, 'Tek amaçları Erdoğan'ı devirmek, AK Parti'yi…' E onun için girdik seçime. Evet. Tek amacımız o" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Alaşehir'de miting düzenledi. Yavaş, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"BAZILARI İÇİN BÜYÜK KAYIPLARA SEÇİM OLACAK BİR SEÇİM: 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyoruz. Sanki savaşa gidiyoruz gibi bir hava var. Siyasette bir gerginlik yaratarak, bir öte yaratarak; insanları kamplaştırarak oy istenmeye başladı. Nice seçimler atlattı Cumhuriyetimiz, bu seçimde geçip gidecek bir seçim. Ancak bu seçim; elbette bazıları için büyük kayıplara seçim olacak bir seçim. Ama inşallah bundan sonra; şefkat dilinin, merhamet dilinin, tatlı dilin; nefretin olmadığı bir dil kazanacak.

BUNLARI, ANKET SONUÇLARI SÖYLETTİRİYOR: Şimdi şu propagandayı yayıyorlar; 'Bunlar gelirse hepinizi devlet dairelerinden atacak.' Korku, bunları söylettiriyor, anket sonuçları söylettiriyor. Diyorlar ki, 'Bunlar gelecek, Aile Bakanlığı'nın yaptığı bütün yardımları kesecekler…' Bizim dilimizde 'yuh' yok. Bu nefret dilini inşallah bu seçimde yerin altına gömeceğiz. 'Bunlar gelirse üç koyunu güdemez' diyorlardı. Ankara'da yönetim değişmiş de iyi olmuş mu?

O MUHAFAZAKAR KESİMİN GÖZÜNÜ BÖYLE BAĞLADILAR, SOYGUNLARINA DEVAM ETTİLER: 'Bunlar üç koyunu güdemez.' Geldik ne oldu? Derhal ihaleleri açık yapmaya başladık. 3500 tane ihalemiz, YouTube'da duruyor. Kırım yüksek. 2015 yılında 80 liraya yaptıkları asfaltı, biz 2019'da 25 liraya yapıyorduk. Açık ihale yaptığımız için… Onların yönetim tarzı bu; bir oğluna televizyon, bir oğluna spor kulübü. Seçimlere gelince hep şunu söylediler, 'Bize oy vermezseniz, sol kazanır.' O muhafazakar kesimin gözünü böyle bağladılar, soygunlarına devam ettiler…

5 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUK DOSYASI SAVCILIKTA BEKLİYOR: Şu anda 5 milyar liralık yolsuzluk dosyası savcılıkta bekliyor. Ayın 15'inden sonra inşallah yönetim değişecek. Yetim hakkı yiyenlerden hesabı sorulacak.

YERİ GELİR MİLLİYETÇİLİĞİ AYAKLAR ALTINA ALIR, YERİ GELİR BAŞININ ÜSTÜNE KOYAR: Benim için en büyük ödül; Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin verdiği ödül. Onu da aldım, geçen yıl. Belediyenin hesapların baktığınız zaman, tüm harcamalarımı görüyorsunuz. Çünkü biz hesap sormaya talip olduk. Tüyü bitmedik yetimin hakkını yemek için atmadıkları iftira kalmadı. Baktılar o da fayda etmiyor, seçimden önce. Dediler ki televizyonlarda, 'Mansur Yavaş seçilirse, sayaçları PKK okuyacak; evlere de faturaları DHKP-C getirecek.' Biz seçildik geldik. O çözüm sürecinde zorla söktükleri T.C. tabelaları, PKK istediği için söktükleri T.C. tabelalarını geldik yerine çaktık. Bunlar mevsimlik vatansever. Yeri gelir milliyetçiliği ayaklar altına alır, yeri gelir başının üstüne koyar. Bizim milliyetçiliğimiz yedi yaşımızda neyse, ölünceye kadar aynı şekilde gidecek.

SEÇİMİ KAZANMAK HER TUŞA BASARLAR: Geldik ikinci seçime. Baktılar ki devletin bekası tehlikeye girmiyormuş. Tam tersine bunlar, onların dediğinin tersini yapıyor. Ekrem Bey'in seçimini iptal ettiler. Hukuk ne hale geldi. Bunun için seçime gideceğiz. Bu sefer de başladılar, 'aman Ekrem'i seçmeyin.' 'İstanbul düşerse Kudüs düşer.' Arkadaş, sonuçta bir seçim. O da yetmedi, baktılar halk kararını vermiş, seçimde cezalandıracak. Bunların böyle zaman zaman temas kurdukları var: Şimdi de kuruyorlar. 33 askerimizi şehit eden Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkardılar. Seçimi kazanmak her tuşa basarlar. Bebek katilinden mektup alıp, gelip televizyonda okuttular. Millet, sandığın dibine 805 bin oyla çaktı.

Şimdi de aynısı olacak. Gene aynı suçlamalara başladılar. O suçlamaların hiçbirisi bize yapışmaz. Genel korkutmak için, 'bunlar gelirse şöyle olur, böyle olur.' Bebek katilini cezaevinden çıkaracak kimse daha doğmadı. Cezasını sonuna kadar çekecek. Eli kanlı teröristler, o kadar şehidimiz toprağın altında yatarken, hangi insan onları çıkarmaya cesaret edecekmiş. Mümkün değil, hepsi cezası çekecek. Kandil silah bırakmadığı müddetçe, o füzeler tepelerine yağacak. Milli politikalarımız aynen devam edecek. Devletin milli politikaları değişmez.

ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR HÜKÜMET, SİLAHLI KUVVETLERİ BU KADAR SİYASETE ALET ETMEDİ: Yıllarca önce, ta 90'lı yıllarda insansız hava araçları yapılmaya başlandı. Bu aşamaya geldi, geliştiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Gemisi yapıldı. Anadolu Gemisi de 70 yıllarda hükümetin yaptığı tersanelerde yapıldı. Yani bir süreklilik var. O hale geldi ki… Şimdiye kadar hiçbir hükümet, silahlı kuvvetleri bu kadar siyasete alet etmedi. Okulları bu kadar siyasete alet etmedi, camileri bu kadar siyasete alet etmedi. İnsanlar görüyor; Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Aydın'ı, Antalya'yı, Mersin'i. Her yerde yaşayanlar daha mutlu. Kandıramazsınız artık. Deniz bitti. Bunlar ancak yapacak işleri kalmayanların iddiaları.

Söylemiştik. Bizim boşa gidecek paramız yok. Ankara halkından aldığımız paraları, Ankara halkına vereceğiz. Bizim çılgın projelerimiz yok. Öncelikle insan sağlığı, insan hayatı. 2013'ten beri bir tane otobüs almamışlar, belediyeye. Halk sıkış sıkış gidiyor. 2019'dan sonra bir resim atıyorlar, 2017'nin yılının resmini; 'Bu otobüsler ne böyle' diye. Artık utanmayı sıkılmayı da bir kenara attılar. Siz böyle bir jeliboncu kafaya; 'sadece bunlar sağcı, bunlar solcu' diye; muhafazakar insanların, dini bütün insanların gözlerini boyarsanız, o muhafazakar insanları kul hakkına ortak edersiniz. Kocaman Türkiye'ye; çalıyor ama adam çalışıyor lafını, o muhafazakar kitleye kabul ettirdiler. 'Yeter ki şunlar gelmesin' deyip, yolsuzluk yapanlara oy verdirdiler.

"TEK AMAÇLARI ERDOĞAN'I DEVİRMEK, AK PARTİ'Yİ… EVET. TEK AMACIMIZ O: Şimdi çıkmış diyor ki, '14 Mayıs seçimleri bir siyasi darbedir.' Pespaye pespaye konuşuyorlar. Neymiş? Bugün bir tanesi demiş, 'Tek amaçları Erdoğan'ı devirmek, AK Parti'yi…' E onun için girdik seçime. Evet. Tek amacımız o. İlk yıllarda güzel işler de yaptınız. Allah razı olsun. Ama sonradan güç sizi bozdu. Aşırı güç, 2018'den sonra daha da bozdu. Bu ülke bu hale geldi.

KOALİSYONLARIN BABASINI DOĞURDUNUZ: 2018'de dediler ki, 'Koalisyon devri bitiyor.' Koalisyonların babasını doğurdunuz. Bizleri şununla, bununla suçlarken; onunla aynı görüşü savunan; Cumhuriyet'in temel değerleri ile kavgalı, Türk bayrağı denilmesinden rahatsız olan, ilk dört maddenin değişmesini isteyen isimleri getirdiler kendi listelerine koydular. Onların görüşleri ile PKK'nın görüşleri arasında paralellik var. Hemen hemen aynı, hiçbir değişiklik yok. Nasıl aldınız? Şimdi diyor ki, bakanları; 'HÜDA PAR bizim ortağımız değil.' Öbürü diyor ki, 'Biz ittifak falan değiliz.' Utanıyorlar. Açık ittifak yapmış utanıyor, bizi gizli ittifakla suçluyor. Altı lider var, altı. Siz devletsiniz. MİT'iniz var, her şeyiniz var. Dinlersiniz, böyle bir pazarlık varsa çıkarırsınız. Ama sizinki aleni. Cumhuriyet ile kavgalı insanların ne işi var orada? Artık deniz bitmiş. 65 milyondan oy istiyoruz. 85 milyona istisnasız hizmet edeceğiz. Hiçbir yeri ayırmıyoruz. Niye?.. Dertlerimiz ortak. Herkese aynı şekilde hizmet edecek sistemi kuracağız… Ankara değişmiş de kötü mü olmuş? Türkiye değişecek, Türkiye de iyi olacak.

KENDİ BAKANLARI ŞAMPANYAYI İÇİP, UÇAKTA SIZMIŞ, GÖRÜNTÜSÜ İNTERNETTE VAR: Yeni bir döneme gireceğiz. Sürekli azarlanmaktan bıktık. Sürekli bize, gençlere akıl veriyor. Hala gençliğe güvenmiyorlar. Onların hepsi, hepimizden daha iyi yetişti. Onlara akıl vermek yerine onlardan akıl almanın zamanı geldi. Hepsi bizden iyi görüyor, bütün dünyayı tanıyor artık. Bu nefret dilini, bu tür siyaseti bir kenara atacak. Bugüne kadar altı siyasi parti genel başkanı, tek kelime etmiyor; Cumhur İttifakı hakkında hakaretamiz kelime konuşmuyor. Benim bildiğim zaten Müslüman, tatlı dilli olur. Yalan söylemez, iftira atmaz. Sen böyle yapıyorsun, sonra başkasını suçluyorsun. İYİ Müslüman olacaksanız, insanları kucaklamanız, adaletli olmanız gerekmiyor mu? Seçim biterse şampanya ile mi kutlayacaklar, şükür namazı mı kılacaklar… Ben şükür namazı kıldım da başladım. Ne oldu? Nasıl kutlarsa kutlar, sana ne. Eğer şampanya kutlamayı çok kötü bir şey olarak görüyorsan… Kendi bakanları şampanyayı içip, uçakta sızmış, görüntüsü internette var. Artık bu iki yüzlü siyaseti bırakın. Gerek yok. Herkes inancını kendisi yaşayacaktır. En önemlisi kul hakkıdır. Allah affetmeyecektir, alet olanları da affetmeyecektir.

BUNLAR İSTERSE KANDİL'İ DE KONUŞTURMAZLAR MI, SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN: Millet aç diyoruz, inanmıyorlar. PKK, PKK, PKK… Hani 80 terörist kalmıştı? Gene 28'inde Öcalan'a heyet göndermişsiniz. Öncekini yalanladılar ama Murat Ağırel deyince, yalanlamadılar. Yapmaz mı bunlar? Bunlar isterse Kandil'i de konuşturmazlar mı, seçimi kazanmak için. Her şeyi yaparlar. Huzuru isteyen, bereketi isteyen bir yönetim inşallah gelecek."