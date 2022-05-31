Yavaş: "Ego 1. Bölge İşletme Müdürlüğümüz Artık 45.000 Metrekare Otobüs Depolama Kapasitesine Sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki Yeni... - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "EGO 1. Bölge İşletme Müdürlüğümüz artık 45.000 metrekare otobüs depolama kapasitesine sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesinde hizmet veriyor. Halı saha ve spor kompleksi gibi sosyal aktivite imkanları da bulunan yerleşkemiz tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ego 1. Bölge İşletme Müdürlüğü'nün Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ne taşındığını duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşıma şöyle belirtti:

"EGO 1. Bölge İşletme Müdürlüğümüz artık 45.000 metrekare otobüs depolama kapasitesine sahip Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesinde hizmet veriyor. Halı saha ve spor kompleksi gibi sosyal aktivite imkanları da bulunan yerleşkemiz tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

Yavaş'ın paylaştığı videoda şu bilgiler yer aldı:

"EGO 1. Bölge İşletme Müdürlüğü yeni yerleşkesine taşındı. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde yer alan yerleşke 45 bin metrekare otobüs depolama alanına sahip. Halı saha ve spor kompleksinin de bulunduğu yerleşke modern tesislerden oluşuyor."

ANKA / Güncel