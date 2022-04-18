YATLAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE'nin önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde, kış mevsiminde karaya çekilen yatlar, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor.

Demre'nin Çayağzı Limanı'nda yeni sezon hazırlığı yapılan yaklaşık 90 yatta havaların sınmamaya başlamasıyla sezon hazırlığı başladı Bakıma alınan yatlarda, bakım ve onarım yapılıyor. Yatların öncelikle alt bölümleri temizlenip eskiyen ve çürüyen ahşap bölümleri değiştiriliyor. Yatların alt bölümünde açılma olan tahtalar, 'kalafatlama' denilen yöntemle kapatılıyor. Astar sonrası macun çekilen bölümler boyanıp yenileniyor. Yatların su ile temas etmeyen üst bölümleri, zımparalanarak eski vernikler temizleniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Özellikle yatların üst bölümüne su almaması için elyaf kaplama yapılıyor.

Limandaki yatların Mayıs ayında denize indirilmesi hedefleniyor. Yatına bakım yapan Yunus Seviptekin, Tekneyi 2 sene önce aldım. Restorasyona başladık, teknemizi büyüttük. Biraz lüks hale getirdik. Mayıs gibi teknemizi suyla buluşturmayı düşünüyoruz dedi. Teknesini yeni sezona hazırlayan Ahmet Uflaz, Kasım ayında karaya çektiğim teknemi yeni sezona hazırlıyorum. Temizledik, kazıdık, yeniden macununu, verniğini atıyoruz. Gelin gibi süslüyoruz. Nisan sonlarına doğru denize indireceğiz. Turizm sezonunun iyi geçmesini diliyorum dedi.