Yatırım yapana T.C. pasaportu | Emlak sektörü endişeli

Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasında hareketli günler yaşıyor. Uygulama kapsamında yabancıya satılan konut sayısı hızla artıyor. Ancak bazı emlak şirketlerinin reklamlarda T.C. pasaportunu promosyon gibi sunması üzerine harekete geçildi. Sektör temsilcileri Türkiye'nin çok kolay vatandaşlık verdiğini savunuyor.

DailyMotion.com / Güncel