Yatırım yapana T.C. pasaportu | Emlak sektörü endişeli - Haberler

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Yatırım yapana T.C. pasaportu | Emlak sektörü endişeli

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasında hareketli günler yaşıyor.

Türkiye, yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasında hareketli günler yaşıyor. Uygulama kapsamında yabancıya satılan konut sayısı hızla artıyor. Ancak bazı emlak şirketlerinin reklamlarda T.C. pasaportunu promosyon gibi sunması üzerine harekete geçildi. Sektör temsilcileri Türkiye'nin çok kolay vatandaşlık verdiğini savunuyor.

DailyMotion.com / Güncel

Yatırım, Türkiye, konut, Emlak, Güncel, Haberler

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