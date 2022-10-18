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Yatırım Ofisi'nden yabancı danışmanlara 21 milyon TL

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı ofisler kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı ofisler kuruldu. Bunlardan biri de Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmesi için kurulan Yatırım Ofisi Başkanlığı. Sayıştay'ın denetim raporuna göre Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olan Yatırım Ofisi geçen yıl 21 milyon TL yabancı danışmanlık ücreti ödedi. Ancak kimlerden danışmanlık hizmeti alındığı açıklanmıyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hükümet Güncel Haberler

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