Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 65 Milyon Lira

Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 65 Milyon Lira
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İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda, 65 milyon liralık sahte yatırım dolandırıcılığı yapan 72 kişi gözaltına alındı. Organize suç örgütünün, yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenirken, ele geçirilen malzeme ve para ile birlikte suç gelirinin izini kaybettirme çabaları ortaya çıktı.

Sosyal medya platformları üzerinden sahte yatırım reklamlarıyla 65 milyon liralık dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 72 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri kurarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çağrı merkezlerini andıran yapılar kurarak açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla iletişime geçtiği, dijital ve psikolojik manipülasyonla yönlendirme yaptığı tespit edildi.

Düşük meblağlarla başlatılan yatırım süreçlerinde mağdurların kısa sürede büyük kazanç elde edeceklerine inandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına para aktarmaya yönlendirildiği belirlendi. Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde ise şüphelilerin, sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 bin 100 dolar, 138 bin lira, 2 tabanca, 86 fişek ile çok sayıda altın takı ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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