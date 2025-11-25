Haberler

Yatırım Dolandırıcılığı: 32 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan 32 şüpheli, 17 ilde düzenlenen operasyonla yaklaşık 40 milyon lira dolandırıcılıkla yakalandı. Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulunan şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

Kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıttıkları vatandaşları yaklaşık 40 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 32 şüpheli, 17 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sponsorlu reklamlar adı altında yüksek kazanç vaadiyle mağdurlarla iletişime geçtiği belirtildi.

Şüphelilerin, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak vatandaşları 40 milyon lira dolandırdığı aktarılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 32 kişinin gözaltına alındığı, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 16 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
